ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف اثنين من لاعبي لاوس مدى الحياة وهما الثنائي خامفينج سايافوتي وليمبو سايسانا؛ بسبب التلاعب في نتيجة مباراة بين لاوس وهونغ كونغ أقيمت في الخامس من أكتوبر 2017.

وأكد الاتحاد الآسيوي، إنه لن يكون بوسع هذا الثنائي العمل في مجال كرة القدم مدى الحياة؛ حيث قال في بيانه: ” أبلغنا اتحاد لاوس لكرة القدم بهذه القرارات، وسيطلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الفيفا تمديد الإيقاف على المستوى الدولي أيضا في الوقت المناسب ” .

وأضاف: ” توضح أحدث عقوبة أن الاتحاد الآسيوي لديه سياسة عدم التسامح أبدا مع التلاعب في النتائج، وتفرض اللوائح عقوبات قاسية “؛ لافتًا إلى أنه لن يفصح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.