القاهرة(صدى):

شارك الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، كممثل في فيلم مصري قديم وهو فيلم “وداع في الفجر” أمام الفنان الراحل كمال الشناوي.

وظهر مبارك في الفيلم كقائد سرب طيران، يعطي تعليماته لمجموعة من الطيارين بينهم “كمال الشناوي”، حول خطط مهاجمة العدو في حرب السويس 1956؛ حيث تدور أحداث الفيلم حول طيار شاب ينتمي إلى أسرة ثرية ويرغب بالزواج من فتاة فقيرة، وفجأة يتم استدعاؤه باعتباره طيارًا للاشتراك في حرب فلسطين.

ولكن لم تنته الأحداث إلى هنا؛ فبعد ذهابه إلى فلسطين يقع في الأسر، ويصبح في عداد المفقودين، وكان قائده الذي يصدر التعليمات هو حسني مبارك، الذي ظهر في لقطتين ضمن أحداث الفيلم.