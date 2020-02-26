بدر الحارثي(صدى):

تسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية، إلى زيادة الموثوقية والقضاء على العشوائية وتكثيف الرقابة في القطاع العقاري بالمملكة، والإسهام في تنظيمه وتطويره ليصبح قطاعًا حيويًا وجاذبًا ويتمتع بالثقة والابتكار، وفق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسب التوطين في هذا القطاع بإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن.

ويسهم التصنيف الجديد في حماية العملاء في عمليات التبادل العقاري من بيع وإجارة وإدارة أملاك، وضبط العلاقة بين الأطراف المتعاملة، وحماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم. وأيضًا التزام المنشأة بتطبيق العقود والنماذج الموحـدة الصادرة عن الهيئة، وهي؛ عقد التسويق الحصري وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، مع تعهد المنشأة باستخدام المنصة الإلكترونية في كافة التعاملات السابقة.

وتعمل الهيئة من خلال تصنيف منشآت الوساطة العقارية على رفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها وزيادة كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز السوق العقاري بالمملكة، ورفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم، واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية.

كما يهدف التصنيف إلى رفع نسبة التوطين، وتطوير قدرات العاملين بالقطاع، ودعــم الكفــاءات الوطنيــة العاملــة بالســوق العقــاري، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية غير المرخصة على حصة كبيرة من هذا القطاع فضلا عن التستر، حتى أصبحت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، وذلك من خلال تطويــر القــدرات والمهــارات للسعوديين العاملين في القطاع العقاري، واستفادة منشآت الوساطة المصنفة من برامج ودورات التدريب المعتمدة بالمعهد العقاري والتي تنظمها الهيئة وتدعم تكاليفها، إضافة إلى حصول موظفي المنشأة على الشهادات المهنية المتخصصة مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري.

وأيضًا تنوع الخدمات، ورفع كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشآت العقارية؛ بما يسهم في إيجاد فرص عديدة لتطوير منشآت الوساطة العقارية، والتسويق للخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية المصنفة. إضافة إلى تقديــم خدمــات تســهم فــي تطويــر الســوق العقــاري؛ مثــل: الحصــول علــى تصنيــف الهيئــة، والبحــث عــن الشــركات المصنفــة حســب “الخدمــة، المدينــة، الموقــع، اســم المنشــأة”، بجانب دعـم خدمـات إضافيـة تخـدم التعامـلات العقاريـة مسـتقبلًا، مثـل: التأميـن علـى العقـار، والتمويـل العقـاري.

كما يسهم تصنيف المنشآت في تحسين التعاملات، وتوثيــق العلاقــة التعاقديــة عبــر صياغــة عقــود تســويق شــاملة وموحدة لــكل مـا قـد يترتـب من عمليـات التسـويق العقـاري؛ كعقود التسويق والرغبة بالشراء ومحضر الاستلام والتسليم وذلك لحفظ حقوق كافة الأطراف، بجانب تفعيل منصة إلكترونية موحدة للتصنيف، وأتمتة العقود الموحدة. ويمتـاز عقـد التسـويق بالوضـوح والمرونـة التـي تضمــن حفــظ حقــوق كل أطراف العلاقــة، فيما يهدف عقـد الرغبـة بالشـراء أو الاسـتئجار إلـى إثبـات جديـة المشـتري أو المسـتأجر بالعقـار وحفــظ الحقــوق الماليــة لكافــة الأطــراف “الوســيط والمالــك والمشــتري والمســتأجر”، ويوثق محضر استلام وتسليم وحدة عقارية حقــوق كافــة أطــراف العلاقــة الإيجاريــة (المؤجـر والمسـتأجر) فـي الموجـودات.

وتتيح منصة التصنيف الإلكترونية للمنشآت الحصول على التصنيف، مع تسـهيل الحصـول على تصنيـف الهيئـة لمنشـآت الوسـاطة العقاريـة فـي تقديـم الخدمـات العقاريـة، والتأكـد مـن التزامهــا بتطبيــق المعاييــر والاشــتراطات اللازمــة، وتهيئــة الأتمتــة الإلكترونيــة الشــاملة لتقديـم خدمـات منشـآت الوسـاطة العقاريـة مسـتقبلا. وتقدم المنصة عدة خدمات، مثل: استعراض معايير واشتراطات التصنيف، طلب تصنيف خدمة عقارية، تسجيل المنشآت العقارية، استعراض وطباعة شهادة التصنيف، استعراض المنشآت المصنفة وخدماتها المقدمة، رفع المقترحات بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والبلاغات، تسجيل عقود التسويق الحصري الرغبة بالشراء إلكترونيا، تجديد التصنيف للمنشآت العقارية، البحث عن منشآت الوساطة العقارية المصنفة، وإدارة مفوضي المنشأة العقارية.

ومن أبرز مميزات المنصــة الإلكترونيــة؛ مرونــة الاســتخدام، وتنــوع الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين، والاطلاع على معايير واشتراطات التصنيف، واستعراض الشركات المصنفة حسب “المدينة /الحي/ الخدمات المقدمة”، ومعرفة تقييم المنشآت المصنفة، التسجيل الإلكتروني للمنشآت العقارية، منح شهادات التصنيف إلكترونيا، الدعم الفني المستمر، وأتمتة العقود الموحدة، بجانب عدد من خدمات الوساطة.