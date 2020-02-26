أميرة خالد(صدى):

يعمل حجر الشب، كمزيل للروائح الكريهة من خلال تبليله بالقليل من الماء ثم مسح منطقة ما تحت الإبطين به، كما يساعد على إزالة الشعر الزائد، ولهذه الغاية يجب تحضير عجينة إزالة الشمع التقليدية وإضافة بودرة الشب إليها.

ويمكن استخدامها بعد ذلك من خلال مدها على مناطق نمو الوبر ونزعها؛ حيث يبطئ نموه مجدداً ويجعله ناعماً جداً، أما في حال المعاناة من أعراض البشرة الحساسة فينصح بأن يطبق عليها، بعد إزالة الشعر، مزيج يحتوي على القليل من تلك البودرة مع كمية مناسبة من خل التفاح.