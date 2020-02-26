طرابلس(صدى):

كتبت السيدة صفية فركاش، أرملة الرئيس الليبي معمر القذافي، رسالة بخط يدها، ترد فيها على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد

العقوبات على عائلة القذافى وتجميد أصولها.

وتساءلت «فركاش»، في رسالتها: «من الذي يسبب التهديد، هل هم الثلاثة الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا؟ أو الأسرى الثلاثة».

وأضافت: «عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا، أما ابني الساعدي الذين تدعون وتتهمونه كذبا وحكم له بالبراءة ولم يفرج عنه حتى الآن بسبب المليشيات التي تدعموها»، و «أما هنيبال ابني تم خطفه من سوريا وهو مسجون في لبنان ظلما بسبب قضية الصدر».

وقالت: «تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي؟، أخرجوا أي إثبات»، متسائلة: «إذن فمن هو الإرهابي».