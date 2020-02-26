ريم عبدالعزيز(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة رئيس لجنة شباب المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة نائب رئيس لجنة شباب المنطقة اليوم ، ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض الثالث بعنوان ” اللجان الشبابية ورؤية 2030 ” ، الذي تنظمه جامعة شقراء في إمارة المنطقة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر في كلمة له : نحن اليوم في بيت الجميع في قصر الحكم بإمارة منطقة الرياض نسعد باستقبالكم ووجودكم معنا لنتحدث سوياً في شأنٍ مهم لهذا الوطن وأبناءه وفي موضوع من أهم المواضيع الا وهم الشباب هذه اللجان التي نشأت وتكونت بجهود من أبناء المحافظات ومن أبناء العاصمة الرياض بمتابعة من مجلس المنطقة وهذا الدور له أهمية ليجعلنا نحافظ على هذا المنتج الرائع من ابناء الوطن وهم ذخيرته وعزه وسؤدده هم الشباب الذين ينظر اليهم بالتقدير والاعتزاز سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ” وأضاف سموه ” إذا ركزنا على الشباب أعتقد أننا نركز على الوطن لانه هو من يحمل الراية ليسعد إلى إيجاد بنية قوية جداً لهذا الوطن في كل مجالاته فلقائنا اليوم له تميز وله لون وطعم ورائحة يجب ان نحافظ عليها بشكل كبير فارجوا من الله سبحانه وتعالى ان يجعل في هذا اللقاء وهذا الملتقى خير وبركه لمسيرتنا التنموية شكراً ومقدراً لجامعة شقراء دورها وشاكر في نفس الوقت للجنه الاستشارية للشباب كما اشكر شكر عميقاً للجنه النسائية للتنمية المجتمعية التي قامت وساهمت و خططت وأوجدت لنا ملتقى يتحدث عنه الجميع بإذن الله بعد نهايته أنا متفاءل بالنتائج التي ستكون على خير وسؤدد وتوجه جميل بإذن الله لحفظ هذا الوطن والشكر للجميع والتقدير للجميع والعز للوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” .

من جهته أوضح معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الاسمري أن الشباب السعودي هم الثروة الأولى للوطن والتي لا تعادلها ثروة، والتي يُعتَمدُ عليها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك بما يمتلكون من طاقات وهمة عالية.

وبين أن هذا الملتقى يتم العمل فيه على تحفيز الطاقات الشبابية، واستثمار ابداعات جيل من الشباب الواعي، وتوظيف هذه الطاقات لصالح التنمية الحضارية التي تشهدها المملكة في عهدها الزاهر، للقفز بها إلى مستويات عالمية، وجعلها دافعا للعطاء وخدمة لوطننا الغالي.

وأشار إلى التركيز على موضوعات محددة وزعت على جلسات وأوراق عمل منها تطوير آليات العمل داخل لجان الشباب والجامعات واللجان الشبابية ولجان الشباب والعمل التطوعي وتفاعل الشباب مع برامج التنمية المحلية والدولية وإلى جانب عرض العديد من المبادرات.

ولفت إلى مشاركة التنظيم للملتقى مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض وعلى رأسها صاحبة السمو الاميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن ال سعود، التي عملت بكل جد وإبداع لتنظيم هذا الملتقى والوصول به إلى المستوى الذي يليق بشباب الوطن.

حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري , والمحافظين وأعضاء مجلس المنطقة.