نجران(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما دعت للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكلٍ دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار حفاظاً على سلامة الجميع، واتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة، متمنية للجميع السلامة.