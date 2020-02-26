الرياض(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، منذ أيام عن مبادرة «تجديد المساكن» بقرض يصل إلى 500 ألف ريال؛ لشراء وحدة سكنية جاهزة، بالإضافة إلى دعم تجديدها بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال، وذلك ليسكن المستفيدين في مساكن تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

وتساءل أحد المستفيدين، عن إمكانية استفادته وشقيقه ووالده لشراء عمارة بالقرض المدعوم، وهو ما أجاب عنه حساب «العناية بالمستفيدين» عبر «تويتر»، بأن «التضامن يكون عن طريق الجهات الممولة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون المتضامن الأساسي هو صاحب طلب القرض لدينا في الصندوق».

‏‎ويمكن زيارة الرابط للتسجيل في المبادرة من هنــــــا .