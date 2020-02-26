القاهرة(صدى):

تلقت السيدة سوزان مبارك، خبر وفاة زوجها الرئيس المصري الراحل محمد حسنى مبارك، من قبل الأطباء داخل المستشفى العسكري، بحزن شديد ودخلت في نوبة بكاء.

ودونت عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، قوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، وقوله سبحانه: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي}، وأنهت منشورها، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون».

ورحل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض أجرى على إثره عملية جراحية عاجلة وتم احتجازه لأيام في العناية المركزة.