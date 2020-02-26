عطيه المالكي(صدى):

نفذت ادارة الدفاع المدني بمحافظة الليث اليوم الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ فرضية إطفاء وانقاذ بمقر مكتب خدمات شركة الكهرباء بالليث.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الاداء.

شاركت مدني الليث باحدث الآليات والتقنيات في الفرضية حيث تم تنفيذ السيناريو المعد مسبقاً على ارض الواقع.

وشارك في الفرضية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وعقب انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع ناقش فيه المشاركين الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتلافيها.