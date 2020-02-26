الرياض(صدى):

طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر بإجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي، على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها.

كما طالب في جلسة العادية السابعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان الهيئة، بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط ، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.

ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها.