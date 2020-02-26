فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض، عن توفر وظائف إدارية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) و (الموارد البشرية)، ومنها رئيس قسم الشراء حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، يفضل شهادة CIPP أو CIPM أو CIPC أو CEPP أو PMPPC أو CSCA.

ومن بين الشروط: اللغة الإنجليزية (متوسط)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات على الأقل، خبرة في عمليات الشراء، ويفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية؛ فيما يحتاج إلى أخصائي توظيف حاصل على بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

وأكد المجلس على أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات ويفضل في مجال التوظيف أو التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية، كما يفضل شهادة CIPD أو PHR أو SHRM CP، واللغة الإنجليزية ( مبتدئ ).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى أخصائي إداري: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، اللغة الإنجليزية (مبتدئ)، حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات، إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس؛ فيما تعد المستندات المطلوبة هي: السيرة الذاتية، صور من الشهادات العلمية والمهنية

صورة من شهادات الخبرة (إن وجدت)، صورة شخصية حديثة.

وأشار المجلس إلى أن التقديم يكون بإرسال والوثائق أعلاه على البريد الإلكتروني ( [email protected] ) مع إدراج مسمى الوظيفة في موضوع البريد الإلكتروني.