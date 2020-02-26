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سيدة تطلب الطلاق من زوجها: يشاهد كرتون الأطفال

سيدة تطلب الطلاق من زوجها: يشاهد كرتون الأطفال
القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة في مصر بدعوى طلاق شقاق ضد زوجها بسبب لعبه بالصلصال وألعاب الأطفال ومشاهدته لأفلام الكرتون؛ لتقول أنه: ” يظل بحجرة النوم رفقة ألعابه حتى النوم، ويظل الوضع هكذا يوميًا حتى أذهب إلى منزل أهلي ” .

وأوضحت الزوجة: ” بعدما ضاق بي الحال طلبت الطلاق من زوجي لكنه رفض، قائلًا “عرفيني السبب”، وحينما أخبرته أن تصرفاته قد دفعتني للتفكير في الطلاق، قال لي “أنتي عايزة تتعالجي ” .

وأضافت: ” لم أعد أتحمل الحياة مع زوجي، حتى قررت الجلوس بمنزل والدي، والتخلص من زوجي عن طريق محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوة طلاق شقاق ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8746 ] نشر منذ 30 دقيقة

إحتمال يكون لم يعيش زمن الطفولة،مثل أقرانه،وهو الآن يعيش طفولة متأخرة..

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