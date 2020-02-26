نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، أتم اتفاقه مع المدير الفني الجديد، الصربي فلادان ميلوفيتش، الذي سيتولى قيادة الفريق، خلفًا للسويسري المقال كريستيان جروس.

ومن المنتظر، أن يصدر النادي الأهلي بيانا رسميا بعد مباراة الفريق الأول مع النصر، مساء غدٍ الخميس، في الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعلن فيه تفاصيل التعاقد.

وكان الأهلي، قد أقال جروس، من القيادة الفنية للراقي، بعد الهزيمة من الوحدة (0-2)، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسند المهمة مؤقتا للوطني مازن بهكلي.