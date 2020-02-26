أميرة خالد(صدى):

دعت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إلى الحد من تناول السكر بحيث يشكل نسبة 5% فقط من مصادر الطاقة، مع ضرورة أن تقتصر الكمية التي يمكن تناولها يومياً على 4 قطع كحد أقصى.

وتحتوي كل عبوة من المشروبات الغازية على ما يعادل 6 قطع على الأقل؛ لذلك يجب عدم تناول الأطعمة الجاهزة والتي تحتوي على السكر المضاف وتحضير الطعام في المنزل، واستبدال السكر بالعسل وشراب القيقب والسكر الكامل لكن من دون المبالغة في استهلاكها.

ولا يضم السكر، أي قيمة غذائية بل إنه يساعد على الشعور بالفرح، ولهذا لا يمكن الحرمان منه تماماً لأن هذا قد يدفع إلى تناوله بعد ذلك بكميات كبيرة.