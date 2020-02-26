يغداد(صدى):

أوقف العراق منح سمات الدخول إلى أراضيه للوافدين من سبع دول مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم أن القرار الذي يبقى ساريًا إلى إشعار آخر يشمل الوافدين الأجانب من دول الصين، وإيران، وتايلند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

وبين أن القرار يستثني العراقـيّين الوافدين من هذه الدول، والدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوُفُود الرسميّة شريطة أن يخضعوا لتدابير الفحص الوقائي التي وضعتها وزارة الصحة.