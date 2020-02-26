9 أمور تحمي سيارتك من الصدأ
تصبح معظم السيارات عرضة للصدأ بسبب التغيرات المناخية، خصوصا مع سقوط الأمطار والغبار في فصل الشتاء.
وتوجد بعض الخطوات التي يمكن معها حماية السيارة بشكل كبير من الصدأ، وهي:
– تشحيم مفصلات الأبواب وتغيير المساحات.
– تنظيف الزجاج تماما من الداخل وإزالة الاتساخات وبقايا مواد التشحيم به.
– تغيير فلتر المكيف وتهوية المقصورة.
– تنظيف فرش السيارة الداخلي والجلد بمواد تنظيف متخصصة.
– فحص غطاء حيز المحرك للتأكد من عدم وجود أضرار به، أو بزجاج السيارة.
– وضع ورق الجرائد تحت سجاد السيارة مع استبداله يوميا لإزالة الرطوبة.
– فحص قنوات تصريف الماء والتأكد من عدم وجود انسدادات بها.
– تنظيف هيكل السيارة الخارجي من بقايا الأتربة قبل التوجه إلى مراكز غسل السيارات.
– فحص وتنظيف التجاويف بأسفل السيارة وأعلى الرفارف والكشافات ومجموعة العادم، حسب نصائح خبير السيارات الألماني أولريش كوستر.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46835 ] نشر منذ 44 دقيقة
ايو الله هذي الأخبار إلى تفيد