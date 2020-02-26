أميرة خالد(صدى):

تصبح معظم السيارات عرضة للصدأ بسبب التغيرات المناخية، خصوصا مع سقوط الأمطار والغبار في فصل الشتاء.

وتوجد بعض الخطوات التي يمكن معها حماية السيارة بشكل كبير من الصدأ، وهي:

– تشحيم مفصلات الأبواب وتغيير المساحات.

– تنظيف الزجاج تماما من الداخل وإزالة الاتساخات وبقايا مواد التشحيم به.

– تغيير فلتر المكيف وتهوية المقصورة.

– تنظيف فرش السيارة الداخلي والجلد بمواد تنظيف متخصصة.

– فحص غطاء حيز المحرك للتأكد من عدم وجود أضرار به، أو بزجاج السيارة.

– وضع ورق الجرائد تحت سجاد السيارة مع استبداله يوميا لإزالة الرطوبة.

– فحص قنوات تصريف الماء والتأكد من عدم وجود انسدادات بها.

– تنظيف هيكل السيارة الخارجي من بقايا الأتربة قبل التوجه إلى مراكز غسل السيارات.

– فحص وتنظيف التجاويف بأسفل السيارة وأعلى الرفارف والكشافات ومجموعة العادم، حسب نصائح خبير السيارات الألماني أولريش كوستر.