بالفيديو.. والد ميجان ماركل يصفها وزوجها الأمير هاري بـ«قليلي الاحترام»
هاجم والد ميجان ماركل، ابنته وزوجها الأمير هاري بسبب حديثهما مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.
ووصف والد ميجان ماركل طريقة حديث ابنته وزوجها الأمير هاري مع الملكة اليزابيث بأنها “قليلة الاحترام” بعدما منعتهما من استخدام كلمة “ملكي” .
وفي السياق نفسه، قال والد ميجان، توماس ماركل: ” أنا حزين الآن.. لا يحق للثنائي الرد على الملكة بهذه الطريقة “؛ فيما هاري وميجان قد تنحيا عن مناصبهما وتركا العائلة المالكة قبل عدة أسابيع.
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