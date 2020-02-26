لندن(صدى):

هاجم ‏والد ‎ميجان ماركل، ابنته وزوجها الأمير هاري بسبب حديثهما مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

ووصف والد ميجان ماركل طريقة حديث ابنته وزوجها ‎الأمير هاري مع ‎الملكة اليزابيث بأنها “قليلة الاحترام” بعدما منعتهما من استخدام كلمة “ملكي” .

وفي السياق نفسه، قال والد ميجان، توماس ماركل: ” أنا حزين الآن.. لا يحق للثنائي الرد على الملكة بهذه الطريقة “؛ فيما هاري وميجان قد تنحيا عن مناصبهما وتركا العائلة المالكة قبل عدة أسابيع.