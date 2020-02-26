أبها(صدى):

وقعت أمانة منطقة عسير ، عقوداً استثمارية جديدة بعوائد تجاوزت الـ 25 مليون ريال، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، الذي تنظمه حاليا وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض.

واشتملت العقود على إنشاء مجمع تعليمي (مدارس أهلية)، وعقد ترسيه مشروع إعادة تدوير الملابس المستعملة بمدينة أبها، وإنشاء مجمع تجاري بمحافظة محايل عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مشاركة الأمانة في هذا الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية التي ستسهم في التعريف بالقطاع الاستثماري الواعد في منطقة عسير.

وركز الحميدي في الجلسة الحوارية التي شارك فيها اليوم ضمن فعاليات الملتقى، على مجالات الاستثمار في منطقة عسير وتنوعه في المجال السياحي والصناعي، مشيرًا إلى أن ‫عسير تعد الوجهة السياحية الأولى في المملكة في الصيف، وتتميز بالطبيعة الخلّابة؛ وتستقبل أكثر من مليون سائح سنويًا.

يذكر أن جناح أمانة منطقة عسير المشارك في ملتقى الاستثمار البلدي، استقبل خلال يومين أكثر من 2000 زائر.