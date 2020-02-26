خالد الظفيري(صدى):

أكد الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني، ما أعلنه بشأن وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة.

وبعد أن نفت الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم، تصريحات الحمراني التي ربطتها تقارير إعلامية بها، أوضح أن تصريحاته صحيحة ولكن النجم ليست المقصودة.

ولفت إلى أنه تم العثور على جثة الإعلامية من قبل الأجهزة الأمنية، بعد اختفائها عدة أيام، وأفاد الطب الشرعي أن وفاتها نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، كما تم القبض على شخص مشتبه به ويتم التحقيق معه.