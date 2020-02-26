القدس(صدى):

شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي فضيحة كبرى بعدما لجأ مقربون من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، بخدمات شركة الاستخبارات التجارية الخاصة (CGI Group) لجمع معلومات محرجة من شأنها أن تورط رئيس قائمة «ازرق -ابيض» بيني غانتس.

وجاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي تسبق انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من مارس المقبل؛ حيث أُنشئت العلاقة التجارية بين شركة التجسس الخاصة وهيئة تابعة حزب الليكود، التي استأجرت خدمات شركة التجسس وتولت دفع تكاليف الخدمات.

وكشفت تقارير، أنه تم التعاقد مع (CGI Group) منذ عدة أسابيع للحصول على مستندات مختلفة تتعلق بالاتصالات القائمة بين «ازرق -ابيض» مع شركة «تسور تكشوريت» المملوك لمستشار حملة غانتس الانتخابية، رونين تسور.

وأشارت إلى التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل انتخابات أبريل 2019 من مقاطع مسجلة ومصورة لمناقشات داخلية في «ازرق -ابيض» ما أضر بصورة القائمة خلال حملتها الانتخابية وتسبب لها بأضرار جسيمة انتخابيا، بينما أفيد حينها بأن هاتف غانتس الخاص تعرض لاختراق من قبل أطراف مرتبطة بإيران.