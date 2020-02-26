محمد السعران(صدى):

اختتم المنتخب السعودي للرماية مشاركته في البطولة العربية الخامسة عشر الشاملة على جميع الأسلحة التي اقيمت في جمهورية مصر بمشاركة 400 راميا ورامية من 16 دولة بتحقيق رماة الأخضر لعدد 12 ميدالية متنوعة على مستوى الفردي والفرق.

ففي منافسات المسدس الناري 50م حصل الرامي عطالله العنزي على الميدالية الذهبية وحصل الرامي محمد العمري على الفضية وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة عطالله العنزي وسفر الدوسري وعقيل البدراني.

وفي منافسات المسدس الهوائي 10م حصل الرامي عقيل البدراني على الميدالية الفضية وحصل الرامي سفر الدوسري على الميدالية البرونزية وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة عطالله العنزي ومحمد العمري وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس الموحد 25م حقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة محمد المالكي ومحمد العمري وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس المركزي 25م حصل الرامي محمد العمري على الميدالية الفضية وحقق رماة الأخضر ذهبية الفرق عن طريق الرماة محمد العمري ومحمد الهلالي وسفر الدوسري.

وفي منافسات البندقية الهوائية 10م حقق رماة الأخضر فضية الفرق عن طريق الرماة حسين الحربي ومسفر العماري ومبارك الدوسري.

وفي منافسات البندقية الناري امتداد 50م حصل الرامي عبدالرحمن الجحيدلي على الميدالية الذهبية وحقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة عبدالرحمن الجحيدلي وحسين الحربي ومبارك الدوسري.

وعبر ‏رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني عن بالغ الثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على حرص سموه ودعمه للعبة وتهيئة كل الامكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية ، كما وجه شكره لسعادة رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس عصمت السعدي وأعضاء مجلس الإدارة على الحرص والمتابعة الدائمة وتذليل جميع الصعوبات لتمثيل المملكة التمثيل المشرف في المحافل العربية والدولية.