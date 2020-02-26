بيروت(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن طلاقها رسميا من زوجها قبل ثلاثة أشهر، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “منا وجر”، المذاع على فضائية “إم تي في”؛ لتثير الجدل بين جمهورها ومحبيها.

وصرحت نوال الزغبي: ” أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم “.

وعلى جانب آخر، قالت عن ابنتها تيا: “بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها”؛ فيما عقبت على أزمة الفنانة نانسي عجرم: ” بحب نانسي عجرم وعائلتها كتير واتصلت فيها بعد الحادثة يلي صارت ببيتها واطمنت عليها وأنها معها “.