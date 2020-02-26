أميرة خالد(صدى):

يتمكن قائد السيارة من ملاحظة وجود ضرر في الإطار عند شعور باهتزاز في السيارة أو سماع صوت مختلف أثناء دوران العجلات.

وتتسبب هذه الأضرار في عواقب وخيمة، يمكن أن تؤثر على حركة السيارة وسرعتها وعمليات الكبح وتجاوز المنعطفات، لذا لابد من مراقبة ضغط هواء الإطارات باستمرار.

فمن الممكن أن يدخل الإطارات أجسام غريبة مثل المسامير، والتي قد تختفي داخل الإطار وتغلق موضع التسريب، وتطلق مع السرعات العالية، مما يؤدي إلى فقدان ضغط هواء الإطار بشكل مفاجئ، ويهدد سلامة وأمان القيادة، حسب ما ذكره خبير السيارات الألماني كريستيان كوخ.