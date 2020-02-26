منال السليمي (صدى):

وُقِّعت يوم أمس بمقر الأمانة العامة اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

حيث مثّل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المدير العام الأستاذ الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، بينما مثل اللجنة الأمين العام اللواء خليفة بن علي الخليفة.

وتضمنت تلك المذكرة مجالات التعاون العلمي في مجال الدراسات والبحوث؛ واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال تعزيز الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاهتمام المشترك لطرفيها في التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بحفظ وحماية الوطن.