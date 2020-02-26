وكالات(صدى):

اقتحم الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو ” جونيور ” ، عالم السوشيال ميديا من خلال بوابة ” إنستغرام ” ونال متابعة 900 ألف متابع من حول العالم، خلال 24 ساعة، فيما روج له والده من خلال نشر رابط الصفحة على خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي.

وقدّم نفسه للجماهير بأربعة لغات؛ فيما لم ينشر جونيور على صفحته سوى 3 منشورات، هي صورتان، الأولى تجمعه بوالده وأشقائه داخل الجاكوزي، والثانية مع خطيبة رونالدو عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، فضلًا عن فيديو حقق نسبة مشاهدة أكثر من 3 ملايين خلال يوم واحد.

وتعد اللغات التي استخدمها في تقديم نفسه، هي الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية؛ بينما ظهر في مقطع فيديو مبتسما؛ ليقول: ” مرحبا شباب، هذا هو حسابي الجديد على إنستغرام، أتمنى أن تستمتعوا ” .