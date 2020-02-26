أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة جديدة إلى أهمية منتجات الألبان في تقليل التعرض للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة، بعد تجربة شملت ٤٠٠ ألف شخص.

وتنقسم الآراء في هذا الموضوع، حيث يميل البعض إلى إن الدهون المشبعة الموجودة في بعض منتجات الألبان قد تضر بالقلب، فيما تؤكد الدراسة أن الذين تناولوا المزيد من منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للسكتة الدماغية.

ولفتت إلى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية بنسبة من 5 % إلى 9 % مقابل كل كوب إضافي من الحليب في اليوم، فيما يقلل تناول 200 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا من خطر الإصابة بنسبة 13 % أي بنسبة أعلى من منتجات الألبان.