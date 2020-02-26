الرياض(صدى):

أعرب اللواء منصور التركي، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، عن سعادته بنيله الثقة من وزارة الداخلية والذين وصفهم بـ«ولاة الأمر لخدمة الدين والوطن»، والعمل في «ميدان العزة والشرف» لأكثر من 40 عاماً.

وأضاف «التركي»، خلال كلمته بعد تكريمه بتقاعده بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أنه حرص على أداء المهام التي كُلف بها على أحسن وجه، مستفيدا من خبرات من سبقوه.

وأشار إلى أنه نقل معارفه التي اكتسبها في المجالات الأمنية لزملائه الذين يواصلون جهدهم، متمنيا منهم بذل المزيد من الجهد حفاظا على أمن الوطن واستقراره.