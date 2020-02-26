أميرة خالد(صدى):

يتكون مرض ضمور العضلات من أكثر من 150 نوعا، فيما هناك مجموعة من الأعراض المبكرة التي تنذر صاحبها باحتمالية إصابته بانتكاس وضمور العضلات ومنها آلام وصعوبة في الحركة وتصلب العضلات عند محاولة النهوض أو تسريح الشعر أو غسل الأسنان أو أي مجهود حركي بسيط.

ومن بين الأعراض: تضخم عضلات الساق والذي يبدأ عادة من عضلات الحوض ثم يصيب الساق ثم يمتد لباقي العضلات ويصيبها بالضمور وينتهي بالإعاقة الحركية؛ فضلًا عن انحناء العمود الفقري والشعور بالصداع وآلام الساق المستمرة، ونسبة إصابة الإناث به أكبر من الذكور.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى صعوبات التنفس وصعوبة التركيز واضطرابات النوم، وذلك يرفع نسبة خطورة الإصابة بأمراض مثل الالتهاب التنفسي الحاد والالتهاب الرئوي، وصعوبة النطق والمضغ والبلع، وحدوث إعتام للعين معروف باسم ” المياه البيضاء ” .