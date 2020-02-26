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بالصور..إطلالة مختلفة لميلانيا وإيفانكا ترامب في الثوب الهندي

بالصور..إطلالة مختلفة لميلانيا وإيفانكا ترامب في الثوب الهندي
نيودلهي(صدى):

ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلالة مختلفة، في زيارة رسمية في نيودلهي.

وارتدت ميلانيا ثوبا هنديا تقدر قيمته بـ ٣ آلاف دولار تقريبا، وهو من تصميم أحد مصممي الأزياء الهنود.

كما حضرت إيفانكا، بثوب أبيض، خلال حفل العشاء الرسمي في المقر الرسمي لرئيس الهند.

وكانت إيفانكا مستشارة ترامب، أعربت عن سعادتها بزيارة الهند ولقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد آخر لقاء تم بينهما منذ عامين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1642 ] نشر منذ 38 دقيقة

استعذبت الارض مشيت خطاويس
ماكنس غريبة واجنية
الله يحيي ابوس والله يحييس
واليهودي الي بجنبس ماله تحية

[ عدد التعليقات: 34248 ] نشر منذ 33 دقيقة

اوكي

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 11 دقيقة

ايفانكا عصلى مصلى .. مادري وش فيها زود

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