نيودلهي(صدى):

ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلالة مختلفة، في زيارة رسمية في نيودلهي.

وارتدت ميلانيا ثوبا هنديا تقدر قيمته بـ ٣ آلاف دولار تقريبا، وهو من تصميم أحد مصممي الأزياء الهنود.

كما حضرت إيفانكا، بثوب أبيض، خلال حفل العشاء الرسمي في المقر الرسمي لرئيس الهند.

وكانت إيفانكا مستشارة ترامب، أعربت عن سعادتها بزيارة الهند ولقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد آخر لقاء تم بينهما منذ عامين.