بالصور..إطلالة مختلفة لميلانيا وإيفانكا ترامب في الثوب الهندي
ظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلالة مختلفة، في زيارة رسمية في نيودلهي.
وارتدت ميلانيا ثوبا هنديا تقدر قيمته بـ ٣ آلاف دولار تقريبا، وهو من تصميم أحد مصممي الأزياء الهنود.
كما حضرت إيفانكا، بثوب أبيض، خلال حفل العشاء الرسمي في المقر الرسمي لرئيس الهند.
وكانت إيفانكا مستشارة ترامب، أعربت عن سعادتها بزيارة الهند ولقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد آخر لقاء تم بينهما منذ عامين.
سعيد[ عدد التعليقات: 1642 ] نشر منذ 38 دقيقة
استعذبت الارض مشيت خطاويس
ماكنس غريبة واجنية
الله يحيي ابوس والله يحييس
واليهودي الي بجنبس ماله تحية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 34248 ] نشر منذ 33 دقيقة
اوكي
أحمد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 11 دقيقة
ايفانكا عصلى مصلى .. مادري وش فيها زود