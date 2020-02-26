عادل الحربي(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عدم وجود أي حالات مطرية خلال الخمسة أيام القادمة.

وأكد المسند، أنه من الممكن تنظيف وغسل المنازل، والأحواش، والسيارات، اليوم الأربعاء، في معظم المناطق عدا الشرقية والحدود الشمالية يكون يوم غد.

وأوضح، أنه متوقع اليوم أن يعم الاستقرار الجوي النسبي، معظم أرجاء البلاد، عدا الشرقية نجران فقد تكون الرياح نشطة وقد تُشكل بعض الغبار.

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