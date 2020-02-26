موسكو(صدى):

تجردت امرأة روسية من إنسانيتها، مقدمة على قتل ابن زوجها الجائع، لفتحه باب الثلاجة دون إذنها.

وهاجمت المرأة الطفل ذو الـ 6 سنوات، أثناء محاولته أخذ بعض الطعام من الثلاجة، إذ كانت قد منعته من دخول المطبخ.

وعاقبت المتهمة الطفل على عدم طاعته، فضربته ضربا مبرحا باستخدام مجرف، حتى فقد وعيه.

تم نقل الصبي إلى العناية المركزة، لكنهتوفى متأثرًا بإصابة في الرأس ونزيف دماغي وكسور متعددة في أضلاعه.