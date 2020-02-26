كييف(صدى):

قررت عروس أوكرانية، أن تنفصل عن عريسها قبل ساعات قليلة من موعد حفل الزفاف، بعدما تفاجأت باختياره لفستان الزفاف الذي سترتديه.

وكانت العروس قد تركت مهمة تنفيذ خطط الزفاف للعريس، ولكن النتيجة كانت غير متوقعة.

وشعرت العروس بالغضب، بعد صدمتها الشديدة في الفستان، والذي وصفته بأسوأ ما رأت.

وقالت: لا أعتقد أن الشخص الذي صنع هذا الفستان يحب ذلك الفستان في الأساس، معلنة قرارها بالانفصال.