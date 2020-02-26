طهران(صدى):

أعلن النائب الإيراني محمود صادقي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح صادق، بعد تأكده من الإصابة، بأنه ليس لديه أملا في الاستمرار بالحياة.

ودعا النائب، إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لهم بقضاء الوقت مع أسرهم.

وسجلت إيران أعدادا كبيرة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعلها في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الوفيات بالفيروس القاتل.

يذكر أن نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، قد أعلن إصابته بالفيروس بعد تأكد نتائج الكشف.

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