طهران(صدى):

سجلت إيران أعدادا كبيرة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأتي إيران في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الوفيات بالفيروس القاتل، ما أدى إلى شن عدد من النواب والنشطاء الإيرانيين هجوما لاذعا على سلطات تنظيم الملالي.

واتهم النواب النظام الإيراني بالفشل والتقاعس عن إدارة الأزمة عبر إجراءات رادعة توقف انتشار الفيروس.

وأحال النظام الإيراني البرلماني أحمد أبادي فراهاني للقضاء، بعدما كشف عن إحصائية ضخمة لضحايا فيروس كورونا بمدينة قم وحدها، في تأكيد صريح على وجود محاولال تعتيم تثير الريبة بخصوص تفشي الفيروس في إيران.

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