حمود العنزي(صدى):

نفذ مواطن شاب، مقلب في العاملين بأحد المطاعم الشهيرة في المملكة، موثقا إياه بكاميرا جواله.

وظهر المواطن خلال المقطع الذي وثقه، وهو يصرخ داخل المطعم، حاملا طبقه، صارخا في وجه العمال، وسط استغراب الزبائن.

وسأل الشاب عن الشخص الذي أعد الوجبة، حتى اعتقد العمال أن الطعام لم ينل إعجابه، لكن الشاب فاجئهم بأنه أحب الوجبة كثيرا ويريد منها ثانية، وأن الأمر مجرد مزحة.

واستنكر متداولو المقطع، موقف الشاب، متهمينه بالبحث عن الشهرة، مقابل إصابة العاملين بالرعب والتوتر، مؤكدين أن ما فعله يعتبر مخالفة للذوق العام.