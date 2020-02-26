ماجد محمد(صدى):

تعرض لاعب نادي الزمالك المصري إمام عاشور، للاعتداء من قبل أشخاص مجهولين، وتحطيم سيارته.

وحرر اللاعب محضرا في قسم الشرطة، أثبت خلاله تعدي بعض الأشخاص عليه، فيما أشارت بعض المصادر إلى احتمالية تلفيق الاتهامات، في محاولة للتلميح إلى وجود فتنة في مصر وتشويه صورتها.

يذكر أن اتحاد الكرة قد وقع عقوبة على إمام عاشور، بعد تعديه بالضرب على اللاعب وليد سليمان، في ملعب محمد بن زايد بالإمارات، الذي استضاف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

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