طهران(صدى):

ظهر نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، في لقاء تلفزيوني له قبيل كشف إصابته بفيروس كورونا المستجد رسميا.

ونفى إيراج حريرجي إصابته بالفيروس رغم ملاحظة المذيعة حالة الإعياء التي دخل فيها، قائلا لها: لا إنه مجرد زكام.

وإضافة إلى نائب وزير الصحة، كشفت تحاليل طبية إيرانية إصابة أحد أعضاء البرلمان بالفيروس أيضًا.

كما وردت أنباء عن إصابة وزير خارجية إيران ودفاعها بالفيروس، لكن وسط تعتيم وتكتم من قبل السلطات.

يذكر أن أحد أعضاء البرلمان الإيراني عن مدينة قم، أكد أن السلطات متورطة في عملية تستر على تفشي الفيروس.

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