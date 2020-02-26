عادل الحربي(صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لبعض المعتقدات بخصوص قتل الغبار للفيروسات.

وقال الخضيري: لم يثبت علمياً ولا طبياً أن الغبار يقتل الميكروبات والفيروسات، ولا يوجد أي اثبات علمي.

وتابع: مايتناقله الناس ليس له أي اساس علمي، وقد يحدث لها كمون أو اختفاء مؤقت من الأجواء لعدة ساعات ثم تعود أنشط مما سبق.

ويأتي توضيح الخضيري بالتزامن مع التقلبات الجوية، والموجات الغبارية التي تشهدها المملكة، والتي قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم.

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