سعيد العجل(صدى):

كشفت صحة الرياض انها رفعت من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الازمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية، والعاصفة الرملية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة أن جميع مستشفيات المنطقة تأهبت، ورفعت جاهزيتها في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للعاصفة الرملية والتقلبات الجوية.

ونوه الى انه بلغ عدد حالات الازمات التنفسية في اقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض، 581 حالة، منها 226 حالة رجال، و 165 حالة نساء، و 190 حالة اطفال .

يذكر أن الصحة وجهت، مؤخراً ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال الاضطرابات الجوية.

ونشرت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر إنفوجراف بينت من خلاله أن الأتربة والغبار يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الامكان.

ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولًا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم، ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك.

وطالبت الصحة، مرضى الربو، بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.