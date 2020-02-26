الرياض(صدى):

تداولت موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يرصد شدة الرياح التى تشهدها بعض المناطق في المملكة.

ورصد الفيديو رياح شديدة تسببت في تحريك صندوق خاص بالقمامة، كما ظهر شخص يمسك بأحد أعمدة الأنارة، ويطير عاليا بسبب قوة الرياح.

وعلق متداولي المقطع بأن المنطقة التى تشهد هذه الرياح هي المنطقة الشرقية، مطالبين بتعليق الدراسة بها.

يذكر أن إدارتي التعليم بمنطقتي القصيم والرياض أعلنتا تعليق الدراسة ليوم غد في بعض المحافظات.