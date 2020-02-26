الرياض(صدى):

أكد حرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود السعودية، البرية والبحرية.

و أسفرت الحملة خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ عن إحباط محاولات عدة لتهريب ما مجموعه (1116) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(76.516) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (51) شخصًا، بينهم (34) متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(10) متهمين من الجنسية اليمنية، و(4) متهمين من الجنسية الصومالية، و(3) متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.