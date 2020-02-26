الرياض(صدى):

قال المستشار الاقتصادي في الصندوق السعودي للتنمية، عيد العيد، إن تحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة سيؤدى إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى المملكة.

وأكد أن المملكة لديها فرص استثمارية كثيرة في قطاعي الموارد الأساسية والخدمات، مضيفا أن السوق السعودي ضخم ولديه فرص كثيرة جدًا، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بدعوة المستثمرين الأجانب وتسهيل وصولهم للسوق السعودي.

وأضاف أن تحويل هيئة السياحة إلى وزارة سيساهم في تفعيل دورها، وتسهيل إجراءاتها في سبيل جذب المستثمرين إلى المملكة.