كيب تاون(صدى):

أظهر مقطع فيديو فرس نهر عملاق يقتحم محطة وقود في سانت لوسيا بجنوب إفريقيا، الأمر الذي أصاب العاملين في المحطة والسائقين بالذهول.

وبدا في المقطع فرس النهر يقترب من مضخات الوقود بالمحطة، مما أثار رعب العملاء والموظفين.

ووفقا لتصريحات مالك المحطة فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

وحث مالك المحطة زوار المنطقة على تحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء لأعينها، حيث يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.