طارق الحبيب يوضح الدوافع النفسية لعملية الألحاد : «يكون وسواس» (فيديو)
كشف بروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، عن الدوافع النفسية لعملية الألحاد.
وقال خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” يأتي الإنسان بفكرة الإلحاد، يحملها لأسباب نفسيه ومنها سمات الشخصية الشبه إنفصامية، يجتمع فيها صفات.
وأضاف : هذا وسواس مرضي وفكرة ضاغطة على الإنسان تجلعه يقاومها ويعالج بأدوية الوسواس وليس بالحوار.
وتابع : ربما تقلب المزاج وتغيير المزاج قد يكون سبب في الألحاد، والإنسان قد يغير دينه في لحظة، فاحيانًا يكون له أسباب نفسيه.
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