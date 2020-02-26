عادل الحربي(صدى):

كشف بروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، عن الدوافع النفسية لعملية الألحاد.

وقال خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” يأتي الإنسان بفكرة الإلحاد، يحملها لأسباب نفسيه ومنها سمات الشخصية الشبه إنفصامية، يجتمع فيها صفات.

وأضاف : هذا وسواس مرضي وفكرة ضاغطة على الإنسان تجلعه يقاومها ويعالج بأدوية الوسواس وليس بالحوار.

وتابع : ربما تقلب المزاج وتغيير المزاج قد يكون سبب في الألحاد، والإنسان قد يغير دينه في لحظة، فاحيانًا يكون له أسباب نفسيه.