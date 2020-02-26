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  • الثلاثاء 25

    فبراير

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طارق الحبيب يوضح الدوافع النفسية لعملية الألحاد : «يكون وسواس» (فيديو)

طارق الحبيب يوضح الدوافع النفسية لعملية الألحاد : «يكون وسواس» (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

كشف بروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم الثلاثاء، عن الدوافع النفسية لعملية الألحاد.

وقال خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” يأتي الإنسان بفكرة الإلحاد، يحملها لأسباب نفسيه ومنها سمات الشخصية الشبه إنفصامية، يجتمع فيها صفات.

وأضاف : هذا وسواس مرضي وفكرة ضاغطة على الإنسان تجلعه يقاومها ويعالج بأدوية الوسواس وليس بالحوار.

وتابع : ربما تقلب المزاج وتغيير المزاج قد يكون سبب في الألحاد، والإنسان قد يغير دينه في لحظة، فاحيانًا يكون له أسباب نفسيه.

 


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