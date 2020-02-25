سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظهما الله – على الرعاية والاهتمام الكبير لمدينة الرياض.

نوه معاليه بتوجيه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأكد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة على التغيير الواضح الذي سيحدثه هذا التوجيه الكريم في مسيرة العمل التنموي والاقتصادي في المدينة إلى جانب جودة الحياة العامة وريادة العاصمة في المجالات المختلفة ، مبيناً أن المشروعات المقبلة على المدينة ستظهر للعالم الدور القيادي للرياض وصناعة المرحلة التي يقودها سمو ولي العهد وفق رؤية المملكة 2030.