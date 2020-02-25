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للتيسير على المواطنين.. محافظ أضم يدشن خدمة العملاء ببلدية المحافظة

للتيسير على المواطنين.. محافظ أضم يدشن خدمة العملاء ببلدية المحافظة
حامد العمري(صدى):

دشن محافظ أضم أ: عمر السفياني وبحضور أعضاء المجلس البلدي ومدراء الإدارات الحكومية، هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1441/7/1هـ مكتب خدمة العملاء واستقبال الجمهور ببلدية محافظة أضم ، بهدف التيسير على المواطنين وذلك ضمن مبادرة تحسين رضا المستفيد ، بما يتوافق مع التحول البلدي برؤية المملكة 2030 والارتقاء بجودة الخدمات البلدية .

وقد قامت البلدية بتجهيز المكتب بالتقنية والاستعلامات لعدد من الخدمات ، لتقديم الخدمة السريعة للمراجعين بالإضافة إلى استقبالهم والإجابة على استفساراتهم ، ومقترحاتهم كما تم دعم المكتب بالموظفين المميزين في التعامل مع الجمهور ، وتسهيلاً لخدمة المواطنين وتفعيل استعلام عدد من الخدمات الإلكترونية .

الجدير بالذكر أن إنشاء مكتب الخدمة يأتي ضمن تعزيز التواصل مع المستفيدين ، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية ولرفع نسبة رضا المستفيد ، وبناء علاقة معهم وتحديد عوامل النجاح للوصول إلى مستوى رضا عال وتطوير الية العمل .

 


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