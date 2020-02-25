بكين(صدى):

تمكن علماء صينيين من اكتشاف لقاح جديد من “خميرة الخبز”، مؤكدين أنه يقضي تماما على فيروس كورونا الجديد، وسيوزع مجانا بعد إكمال الإختبارات.

واتضح أن عملية خروج اللقاح للنور لن تكون قبل 6 أشهر من الاختبار المتواصل، لافتين إلي أنه أثبت فاعلية حتى الآن على حيوانات التجارب.

ورأى أحد الباحثين في جامعة تيانجين الصينية، وهو البروفيسور هوانغ جينهاي، إن المريض قد يكتفي بـ 4 جرعات فقط من اللقاح الجديد ليصل إلى درجة شفاء معينة، مبينا أن الدواء لازال بعيدا عن البيع للمستهلكين.

ووفقا للمعلومات الجديدة فإن اللقاح الجديد يتم تعاطيه عن طريق الفم، ويعتمد أساسا على توليد أجسام مضادة للفيروس داخل جسم المصاب.