الرياض(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أن الإنتاج المستقبلي لحقل الجافورة للغاز سيكون له أثر مالي إيجابي على أرامكو.

ولفت الناصر، خلال تصريحات تليفزيونية إلي أن الإنتاج من هذا الحقل سيقلل من الاعتماد على حرق النفط لتوفير الطاقة وتحلية المياه، مما يساعد التحول إلى الغاز في قطاع الكهرباء والمنافع في المملكة بتخفيض حرق ما معدله 800 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام وزيت الوقود والديزل.

وأردف الناصر: أن أرامكو ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، مما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء، والغاز الصخري غير التقليدي يستهلك كميات كبيرة جدًّا من المياه مقارنة بالغاز التقليدي، ولذلك اعتمدنا بشكل كبير بأن تطوير الحقل يكون عن طريق استخدام مياه البحر، وهذا عامل إيجابي، لافتا إلى أن المشروع قد يحول المملكة إلى مصدر للغاز أيضًا.