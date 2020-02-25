إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بمقر مجمع اللغة العربية اتفاقية شراكة بين الرئاسة العامة ومجمع اللغة العربية بمكة المكرمة.

تضمت بنودها التعاون المشترك في مجالات عدة ، بين الهيئة والمجمع فيما يتعلق بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واللغة العربية وبما يحقق أهداف مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مبادرات (كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم) فيما وقعها عن مجمع اللغة العربية فضيلة مدير المجمع الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي وذلك بحضور عدد من منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وأعضاء مجمع اللغة العربية.

وأشار العمري إلى أن الشراكة تحقق التعاون المشترك في مجالات متعددة منها العلمية والتدريبية وإقامة الندوات والبرامج التي تخدم جميع فئات المجتمع وأهمية التخاطب باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم.

كما أوضح فضيلته أن الشراكة تهدف إلى التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع المجتمعي في نشر الوعي عبر الاعتزاز بلغة القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستفادة من خبرات المجمع في الدراسات والاستشارات والبحث العلمي في مجال اللغة العربية. مشيداً فضيلة المدير العام بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه. ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للبرامج والفعاليات المحققة لتطلعات حكومتنا الرشيدة أيدها الله.